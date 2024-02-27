Трое полицейских пострадали в ходе столкновений с фермерами в Брюсселе

Трое полицейских получили ранения во время столкновений, возникших в ходе протестов фермеров в Брюсселе.

Трое полицейских получили ранения во время столкновений, возникших в ходе протестов фермеров в Брюсселе.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал RTBF.

"Демонстранты бросали в полицию пустые бутылки, уличную мебель и даже яйца. Полицейская зона Брюссель-столица/Иксель сообщила о трех раненых офицерах", - сообщает телеканал.

Аграрии собрались около оцепленного полицией Европейского квартала, где проходила встреча министров сельского хозяйства стран-членов Евросоюза. Они требовали справедливых цен на свою продукцию и увеличения помощи сектору.

В ходе столкновений полиция несколько раз применила слезоточивый газ и водометы для разгона демонстрантов, которые, в частности, пытались прорвать полицейскую блокаду.

Протестующие сложили шины посреди улицы Рю де ла Лой, недалеко от штаб-квартиры Европейской комиссии, и пытались к ней прорваться. Когда попытка была пресечена полицией, фермеры подожгли пластик, шины и солому, в результате чего по всему Европейскому кварталу образовались большие облака черного дыма.

Фермеры приехали на тракторах в столицу Бельгии вечером в воскресенье, в понедельник протест начал нарастать. В манифестации в Брюсселе в понедельник приняли участие порядка 900 тракторов.