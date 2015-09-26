Трое мирных жителей погибли в результате воздушных атак в Сирии

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ 26 сентября в результате авиаударов сирийских ВВС по жилым районам города Алеппо погибли трое мирных граждан.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Syrian observatory for human rights.

Самолеты совершили пять заходов над жилыми кварталами города, которые находятся под контролем повстанческой армии. Первая атака пришлась на центральный район Бустан аль-Каср, после него последовали бомбардировки районов Хендарат, аль-Бредж и Джамия аль-Захра.

Наиболее разрушительный авиаудар пришелся на район аль-Мансура, где в результате атаки погибли трое местных жителей.

Точной информации о количестве раненых среди мирного населения не поступало.