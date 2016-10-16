Трое арестованных в Канзасе планировали взорвать жилой дом после выборов в США

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Трое человек, арестованных в пятницу в Канзасе, планировали подорвать заселенное выходцами из Сомали многоэтажное здание и мечеть в городе Гарден-Сити. Атака должна была состояться сразу после всеобщих выборов в США 8 ноября.

Как передает Report, об этом сообщило в субботу местное отделение Федерального бюро расследований (ФБР).

"У этих лиц были стремление, средства и возможность совершить акт терроризма в стране", - отметил сотрудник ФБР Эрик Джексон. Акция "была неминуема, а заговорщики были полны решимости привести свой план в исполнение", добавил окружной прокурор Том Билл.

По данным властей, Кертис Аллен, Гэвин Райт и Патрик Стейн принадлежат к группе под названием Crusaders, которая исповедует ненависть и неприятие к мусульманам, иммигрантам, разжигает недовольство государственным строем в США. Арестованным, в частности, предъявлены обвинения в планировании взрыва в многоквартирном доме в городе Гарден-Сити в западной части Канзаса, где живут около 120 человек, в том числе иммигранты из Сомали. В здании также находится мечеть.