Трибунал в Гааге приговорил Караджича к пожизненному заключению

Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов ужесточил приговор бывшему лидеру боснийских сербов 73-летнему Радовану Караджичу с 40 лет тюрьмы до пожизненного заключения. Соответствующее решение апелляционной палаты огласил в среду председательствующий по этому делу судья Ван Йонсен, передает Report со ссылкой на ТАСС.

По его словам, судьи сочли "слишком мягким приговор, вынесенный ранее судебной палатой и предусматривающий 40 лет заключения". "Апелляционная палата приговаривает Караджича к пожизненному заключению", - заявил Йонсен.

Суд над Караджичем начался в ноябре 2009 года, но слушания несколько раз переносились по просьбе обвиняемого. Процесс возобновился 13 апреля 2010 года. В 2012 году трибунал снял с Караджича одно из обвинений в геноциде.

В 2016 году Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии признал Радована Караджича виновным в преступлениях против человечности и приговорил его к 40 годам тюремного заключения. В частности, его признали виновным в геноциде, военных преступлениях и преступлениях против человечности. Суд признал его ответственным за организацию массового убийства мусульман в Сребренице в 1995 году. Караджич также признан виновным в организации нападений на мирных жителей и в убийствах в ходе осады города Сараево, захват сотрудников ООН в заложники.