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Три японские компании объявили о прекращении перевозок по Красному морю

Три японские компании объявили о прекращении перевозок по Красному морю Японские транспортные компании прекратили перевозки по Красному морю на всех своих судах по Красному морю из-за обострения обстановки.
Другие страны
17 января 2024 г. 10:34
Три японские компании объявили о прекращении перевозок по Красному морю

Японские транспортные компании прекратили перевозки по Красному морю на всех своих судах по Красному морю из-за обострения обстановки.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал NHK.

Ранее сообщалось, что такое решение приняла транспортная компания Nippon Yusen. Телеканал сообщает о том, что и два других крупнейших японских перевозчика Mitsui O.S.K. Lines (MOL) и Kawasaki Kisen решили временно остановить перевозки по Красному морю всеми судами.

До сих пор три компании вводили такое ограничение лишь для судов, имеющих отношение к Израилю. Теперь оно будет распространяться на все суда.

Суда будут направляться по другим маршрутам, в частности, через Мыс Доброй Надежды, однако это приведет к удорожанию перевозок и более длительному времени на их осуществление.

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