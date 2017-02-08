Три торнадо обрушились на Луизиану - ВИДЕО - ФОТО

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Серия из трех мощных торнадо обрушилась на южную часть американского штата Луизиана.

Как передает Report, об этом сoобшил телеканал Fox News.

По данным, торнадо обрушились на Новый Орлеан, Дональдсонвил и Киллиан. Фотографии и видео свидетельствуют о многочисленных разрушениях. Есть пострадавшие, многие местные жители оказались в ловушке из-за стихии.

В частности, в Новом Орлеане из-за торнадо во вторник пострадали десятки человек, повреждены многие здания, сказал мэр города Митч Лэндрю, сообщает агентство AP. По его словам, серьезные травмы получили лишь двое. По информации медиков, большинство пострадавших могут передвигаться самостоятельно.