Три сотрудника Белого дома не выступят на слушаниях по импичменту Трампа

Три сотрудника Административно-бюджетного управления (АБУ) Белого дома не выступят на предстоящей неделе на слушаниях в Палате представителей Конгресса США в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters.

Среди чиновников, которые, как ожидается, не подчинятся повесткам законодателей Конгресса США, исполняющий обязанности директора управления Рассел Воут, который должен был предстать перед конгрессменами в среду, а также два помощника директора АБУ Майкл Даффи и Брайан Маккормак.

Сотрудник совета национальной безопасности Александер Виндман 29 октября стал первым действующим сотрудником Белого дома, который принял участие в слушаниях в рамках процедуры импичмента.

8 октября Белый дом уведомил демократов в Конгрессе, что не станет сотрудничать с ними по этому вопросу.