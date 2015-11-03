Три курдских боевика застрелены силовиками на юго-востоке Турции

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Силы безопасности Турции застрелили трех боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК) в провинциях Хаккари и Диярбакыр на юго-востоке страны.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Ихляс, в Хаккари члены молодежного крыла РПК напали на силовиков, когда те расчищали баррикады экстремистов на улицах.

Террористы открыли огонь из автоматического оружия по солдатам. В результате перестрелки два боевика получили тяжелые ранения и скончались в больнице. Власти расчистили баррикады, благодаря которым члены РПК рассчитывали не пустить силовиков внутрь района, где закрепились боевики.

В Диярбакыре в уезде Сильван, где действует комендантский час, боевики также открыли огонь по военнослужащим, проводившим там спецоперацию. Один террорист застрелен.