Три кандидата прошли в следующий тур выборов премьера Британии

Экс-министр Великобритании по вопросам равенства и местного самоуправления Кеми Баденох по итогам четвертого тура выборов выбыла из гонки за пост лидера Консервативной партии и, соответственно, премьера страны, борьбу продолжают трое кандидатов.

Экс-министр Великобритании по вопросам равенства и местного самоуправления Кеми Баденох по итогам четвертого тура выборов выбыла из гонки за пост лидера Консервативной партии и, соответственно, премьера страны, борьбу продолжают трое кандидатов.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает Sky News.

Результаты голосования объявил глава "комитета 1922" (парламентской группы от Консервативной партии в Палате общин Великобритании) сэр Грэм Брэди в эфире Sky News. По его словам, Баденох за время выборной гонки набрала меньше всех голосов (59). Телеканал со своей стороны отмечает, что за четвертый раунд голосования она набрала лишь один голос.

В гонке по-прежнему лидирует бывший глава Минфина Риши Сунак с 118 голосами, при этом в ходе прошедшего тура выборов он заручился поддержкой лишь трех голосов. Кроме него борьбу продолжают еще двое кандидатов - младший министр по торговой политике Великобритании Пенни Мордонт (92 голоса) и глава МИД Лиз Трасс (86 голосов). Мордонт и Трасс получили в этом раунде 10 и 15 голосов соответственно.