Три четверти граждан Южной Кореи выступают за импичмент президента страны

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Более 75% граждан Республики Корея выступают за импичмент президента страны Пак Кын Хе. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют опубликованные данные опроса, проведенного социологической компанией RealMeter.

"В ходе исследования 75,3% респондентов высказались за импичмент главе государства. Это на 4,2% меньше, чем неделей ранее, - отмечается в сообщении. - Число выступающих против импичмента выросло на 2,6% до 17,3%". В опросе приняли участие 1050 совершеннолетних граждан, статистическая погрешность составляет 3%.

Исследование было проведено сразу после телевизионного обращения Пак Кын Хе к нации, состоявшегося 30 ноября. В нем президент выразила готовность добровольно покинуть свой пост, когда для этого будут созданы необходимые политические условия.