Опрос: Три четверти французов выступают против участия Фийона в выборах

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Кандидат на пост президента Франции от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон теряет популярность на фоне скандала в связи с расследованием возможного хищения государственных средств, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Как показал опубликованный в четверг опрос службы Harris Interactive, число сторонников продолжения его участия в предвыборной гонке сократилось на 10% по сравнению с данными от 6 февраля.

Опрос проводился в среду после выступления Фийона на пресс-конференции, где он объявил о намерении продолжать борьбу за президентское кресло несмотря на продолжающееся в его отношении расследование и получение повестки в суд.

Лишь 25% из 980 опрошенных по-прежнему считают, что Фийон должен оставаться кандидатом, в то время как в начале февраля его поддержали 35% респондентов. При этом более чем на 10% упал его рейтинг и среди избирателей, симпатизирующих как партии "Республиканцы" (с 67% до 53%), так и правоцентристам в целом (с 59% до 48%). Говоря о шансах Фийона на победу, 83% от общего числа респондентов отметили, что не верят в его победу на выборах.

При этом 38% участников опроса согласились с утверждением кандидата от "Республиканцев" о том, что дело против него и его супруги является "политическим убийством", то есть по сути заговором против него.