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    Три человека пострадали в результате взрыва газового баллона в центре Токио

    В полиции сообщили, что произошедшее не классифицируется как теракт

    Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ По меньшей мере три человека пострадали в результате взрыва газового баллона в токийском парке Хибия.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал NHK.

    По его данным, в этом месте проходило мероприятие, посвященное дружбе между Японией и Южной Кореей. На площадке были установлены многочисленные киоски и палатки, в которых готовились блюда национальной кухни обеих стран.

    В полиции сообщили, что произошедшее не классифицируется как теракт.

    На месте ЧП работают спасатели.

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