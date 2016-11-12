Три человека пострадали в результате нападения вооруженного мужчины в США

По крайней мере три человека пострадали в пятницу после того, как вооруженный пистолетом мужчина напал на них в одной из психиатрических больниц в пригороде Питтсбурга (штат Пенсильвания) в США. Об этом сообщил телеканал Fox News.

По словам сотрудницы больницы, нападавшим оказался бывший пациент лечебного учреждения. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов и аварийных служб. В части здания была проведена эвакуация. Позже полиция объявила о том, что "угрозы больше нет", передает телеканал.

Из-за инцидента две соседние школы были закрыты, однако затем данная мера была отменена.