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    Три человека пострадали в результате нападения вооруженного мужчины в США

    Инцидент произошел в психиатрической больнице, по словам ее сотрудников, нападавший - бывший пациент этой клиники

    По крайней мере три человека пострадали в пятницу после того, как вооруженный пистолетом мужчина напал на них в одной из психиатрических больниц в пригороде Питтсбурга (штат Пенсильвания) в США. Об этом сообщил телеканал Fox News.

    По словам сотрудницы больницы, нападавшим оказался бывший пациент лечебного учреждения. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов и аварийных служб. В части здания была проведена эвакуация. Позже полиция объявила о том, что "угрозы больше нет", передает телеканал.

    Из-за инцидента две соседние школы были закрыты, однако затем данная мера была отменена.

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