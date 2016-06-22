​Три человека погибли в результате стрельбы в штате Вашингтон

Баку. 22 Июня. REPORT.AZ/ Неизвестный застрелил трех человек и ранил одного на стоянке жилых автоприцепов недалеко от города Олимпия (штат Вашингтон).

Как передает Report, об этом заявил журналистам официальный представитель управления шерифа округа Терстон Дэйв Пирсолл.

По его словам, убиты женщина и двое мужчин, один мужчина получил огнестрельное ранение. Именно он и вызвал полицию. Пострадавший был госпитализирован, он находится в стабильном состоянии. Стражи порядка пока не задержали подозреваемого.