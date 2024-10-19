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Три человека погибли в ДТП под Омском

Три человека погибли в ДТП под Омском Два легковых автомобиля столкнулись на трассе под Омском (РФ), три человека погибли, еще один госпитализирован.
Другие страны
19 октября 2024 г. 16:50
Три человека погибли в ДТП под Омском

Два легковых автомобиля столкнулись на трассе под Омском (РФ), три человека погибли, еще один госпитализирован.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

По ее информации, ДТП с участием автомобилей Toyota и "Лада Гранта" произошло днем в районе 32 км автодороги Омск-Красноярка.

"В результате аварии от полученных травм скончались водители автомобилей, а также пассажирка "Лады". Пассажирка автомобиля Toyota доставлена в медицинское учреждение с тяжелыми травмами", - говорится в сообщении.

В настоящее время по факту происшествия проводится проверка.

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