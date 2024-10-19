Три человека погибли в ДТП под Омском

Два легковых автомобиля столкнулись на трассе под Омском (РФ), три человека погибли, еще один госпитализирован.
Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
По ее информации, ДТП с участием автомобилей Toyota и "Лада Гранта" произошло днем в районе 32 км автодороги Омск-Красноярка.
"В результате аварии от полученных травм скончались водители автомобилей, а также пассажирка "Лады". Пассажирка автомобиля Toyota доставлена в медицинское учреждение с тяжелыми травмами", - говорится в сообщении.
В настоящее время по факту происшествия проводится проверка.