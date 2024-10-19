Три человека погибли в ДТП под Омском

Два легковых автомобиля столкнулись на трассе под Омском (РФ), три человека погибли, еще один госпитализирован.

Два легковых автомобиля столкнулись на трассе под Омском (РФ), три человека погибли, еще один госпитализирован.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

По ее информации, ДТП с участием автомобилей Toyota и "Лада Гранта" произошло днем в районе 32 км автодороги Омск-Красноярка.

"В результате аварии от полученных травм скончались водители автомобилей, а также пассажирка "Лады". Пассажирка автомобиля Toyota доставлена в медицинское учреждение с тяжелыми травмами", - говорится в сообщении.

В настоящее время по факту происшествия проводится проверка.