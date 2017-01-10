Три человека погибли в ДТП на трассе в Новосибирской области

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Три человека погибли и двое пострадали в столкновении легковых автомобилей на Ордынском шоссе под Новосибирском.

Как передает Report, об этом сoобшил ТАСС с ссылкой на пресс-службе ГУ МВД Росси по Новосибирской области.

По данным, личности погибших и обстоятельства аварии устанавливаются, сообщили в

"Сегодня мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-2107, следовал по автодороге К-17Р в сторону Новосибирска и на 53-м километре при обгоне выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем SsangYong", - сообщили в полиции.

От полученных травм на месте дорожно-транспортного происшествия скончались водитель и два пассажира ВАЗа. Водитель и пассажир иномарки получили травмы.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и оперативно-следственная группа полиции.