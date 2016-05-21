Три человека погибли, четверо ранены в результате извержения вулкана в Индонезии

Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ Три человека погибли и четверо получили серьезные ранения в субботу в результате извержения вулкана в Индонезии, cообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Согласно заявлению официального представителя Национального агентства по чрезвычайным ситуациям, речь идет о вулкане Синабунг, расположенном в северной части острова Суматра.

Высота вулкана над уровнем моря составляет 2 460 м. Первое за почти 400 лет извержение произошло в 2010 году, затем выбросы пепла повторились в 2013 и в начале 2014 года. В июне 2015 года из района вокруг активизировавшегося вулкана были эвакуированы около шести тысяч человек.