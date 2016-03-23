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    Задержан подозреваемый в причастности к взрывам в международном аэропорту Брюсселя

    Задержание произошло в столичном округе Андерлехт

    Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ Третий подозреваемый в причастности к взрывам в международном аэропорту Брюсселя Наджим Лаашрауи задержан.

    Как сообщает Report, информацию об этом распространила брюссельская газета DH. Задержание произошло в столичном округе Андерлехт.

    До этого была опубликована личность других двух террористов, подорвавших себя в аэропорту. Ими оказали братья Ибрагим и Халид Бакрави. Н.Лаашрауи же не смог привести в действие взрывное устройство.

    Напомним, что в результате взрыва в аэропорту было убито 15 человек. Еще 16 были убиты в результате теракта в брюссельском метро.

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