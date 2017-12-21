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    Треть жителей Каталонии проголосовали на досрочных парламентских выборах

    К 13.00 по местному времени (16.00 по Баку) в выборах приняли участие 34,69% из 5,5 миллиона человек, имеющих право голоса© РИА Новости

    Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Почти 35% избирателей уже проголосовали на досрочных парламентских выборах в Каталонии.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте голосования.

    Согласно им, к 13.00 по местному времени (16.00 по Баку) в выборах приняли участие 34,69% из 5,5 миллиона человек, имеющих право голоса.

    Данный показатель чуть ниже явки, которая была на выборах 2015 года, тогда к 13.00 проголосовали 35,10%. Однако выборы на этот раз проходят в рабочий день, и не исключено, что большая часть избирателей предпочтут проголосовать после работы вечером.

    Эксперты прогнозируют рекордную явку на этих выборах, полагая, что она превысит 80%. На выборах в 2015 году явка составила 77%.

    Избирательные участки (всего в автономном сообществе их 2680) открылись ровно в 9.00 по местному времени (12.00 по Баку) и будут работать до 20.00 (23.00 по Баку). 

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