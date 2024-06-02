Трампа выдвинут кандидатом в президенты США независимо от приговора суда

Экс-глава США Дональд Трамп будет выдвинут в качестве кандидата в президенты от Республиканской партии независимо от того, какой приговор будет оглашен судьей в Нью-Йорке 11 июля.

Экс-глава США Дональд Трамп будет выдвинут в качестве кандидата в президенты от Республиканской партии независимо от того, какой приговор будет оглашен судьей в Нью-Йорке 11 июля.

Как передает Report , об этом в эфире телекомпании CNN заявила сопредседатель Национального комитета Республиканской партии Лара Трамп, которая также приходится Трампу невесткой.

"Мы готовы ко всему. Мы выдвигаем Дональда Трампа кандидатом от республиканцев. Вот что действительно важно в конечном счете", - сказала она.

Лара Трамп добавила, что "окончательный вердикт" будет вынесен американскими гражданами в день голосования 5 ноября. Она призвала сторонников экс-президента сохранять спокойствие и выразить свой протест, отдав голос за Трампа на предстоящих выборах.

"Я считаю, что Дональд Трамп будет переизбран и станет 47-м президентом США", - сказала она, отметив, что Республиканская партия будет готова признать любые итоги выборов и даже победу нынешнего американского лидера Джо Байдена, если голосование будет "честным, справедливым и прозрачным".

Напомним, что ​​​30 мая жюри присяжных в Нью-Йорке признало Трампа ответственным за подлог финансовых документов компании Trump Organization. Республиканец признан виновным по всем 34 пунктам обвинения. Вынесение приговора назначено на 11 июля. Трампу грозит до 20 лет тюремного заключения.

Экс-президент США также является фигурантом по еще нескольким делам, в том числе о штурме Капитолия, ненадлежащем хранении секретных документов, вмешательстве в президентские выборы в США в 2020 году. Максимальное наказание по всем делам превышает 130 лет заключения.