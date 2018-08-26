Трампа не пригласили на похороны Маккейна

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Президента США Дональда Трампа не пригласили на похороны умершего в воскресенье сенатора Джона Маккейна.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, на церемонии появятся два экс-президента Соединенных Штатов — Барак Обама и Джордж Буш-младший, а также действующий вице-президент Майк Пенс.

Сенатор-республиканец от Аризоны скончался в воскресенье на 82-м году жизни от агрессивной формы рака мозга. За день до этого родственники Маккейна объявили, что он решил прекратить лечение.