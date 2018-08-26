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    Трампа не пригласили на похороны Маккейна

    Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Президента США Дональда Трампа не пригласили на похороны умершего в воскресенье сенатора Джона Маккейна.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, на церемонии появятся два экс-президента Соединенных Штатов — Барак Обама и Джордж Буш-младший, а также действующий вице-президент Майк Пенс.

    Сенатор-республиканец от Аризоны скончался в воскресенье на 82-м году жизни от агрессивной формы рака мозга. За день до этого родственники Маккейна объявили, что он решил прекратить лечение.

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