    Трамп заявил об уничтожении использовавшегося для наркотрафика судна

    Другие страны
    • 20 сентября, 2025
    • 05:52
    Трамп заявил об уничтожении использовавшегося для наркотрафика судна

    Президент США Дональд Трамп заявил об уничтожении американскими силами в международных водах использовавшегося для перевозки наркотиков судна, на борту которого находились три человека.

    Как передает Report, соответствующая запись опубликована на странице главы Белого дома в соцсети Truth Social.

    Согласно информации, Пентагон по приказу Трампа нанес удар по "судну, связанному с организацией, внесенной в список террористических, которое использовалось для наркотрафика в зоне ответственности Южного командования ВС США (Центральная и Южная Америка, Карибский регион - ред.).

    "Разведка подтвердила, что на судне незаконно перевозили наркотики, оно следовало по известному маршруту наркотрафика, чтобы отравить американцев. При ударе убиты трое мужчин из числа наркотеррористов, которые были на борту судна, находившегося в международных водах", - добавил американский лидер.

    Он опубликовал видеозапись уничтожения судна. Трамп заверил, что американские военные при ударе не пострадали.

    Дональд Трамп Пентагон борьба с наркоторговлей
    Видео
    Tramp: Narkotik ticarəti üçün istifadə olunan gəmi məhv edilib

    Лента новостей