Трамп заявил о желании Украины заключить сделку с РФ

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Украина хотела бы заключить с Россией соглашение об урегулировании конфликта.

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Украина хотела бы заключить с Россией соглашение об урегулировании конфликта.

Как передает Report, об этом он написал в соцсети Truth Social .

"Зеленский и Украина хотели бы заключить (мирное - ред.) соглашение (с РФ - ред.) и остановить безумие. Они нелепо потеряли 400 тысяч солдат и гораздо больше гражданских лиц. Необходимы немедленное прекращение огня и начало переговоров. Слишком много жизней теряется напрасно, слишком много семей разрушено, и если это будет продолжаться, всё может перерасти в нечто гораздо более масштабное и ужасное. Я хорошо знаю Владимира. Сейчас его время действовать. Китай может помочь. Мир ждет!", - заявил республиканец.

По его словам, тяжелые потери России в Украине привели к потере интереса к Сирии. По мнению политика, президент Сирии Башар Асад бежал из страны, так как Россия, ранее поддерживавшая его, потеряла интерес к защите сирийского лидера.

"Россия под руководством [президента] Владимира Путина больше не заинтересована в защите Асада. У них не было причин находиться в Сирии с самого начала. Теперь они полностью потеряли интерес из-за войны в Украине, где около 600 тысяч российских солдат были ранены или погибли".

Трамп также отметил, что Россия и Иран находятся в ослабленном состоянии. По его словам, Россия ослабла из-за войны в Украине, а Иран - из-за успехов Израиля в боевых операциях.

Напомним, что Трамп вчера встречался с Зеленским в Париже.