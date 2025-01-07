Трамп заявил о желании провести переговоры с Путиным в ближайшие полгода

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, и допустил, что это может произойти в первые шесть месяцев после его официального вступления в должность.

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, и допустил, что это может произойти в первые шесть месяцев после его официального вступления в должность.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, своими планами политик поделился, выступая перед журналистами в своей резиденции Мар-а-Лаго (штат Флорида).

"Я надеюсь провести переговоры задолго до истечения шести месяцев", - сказал он, отвечая на соответсвующий вопрос журналиста.

По словам Трампа, одной из тем переговоров будет российско-украинский конфликт. Он также вновь заявил, что эта война не должна была начаться.

"Я могу вас заверить, что если бы я был президентом США, то эта война бы не разгорелась", - изложил свою версию политик.