    Трамп заявил о важности диалога Израиля с Сирией

    Другие страны
    • 01 декабря, 2025
    • 20:56
    Трамп заявил о важности диалога Израиля с Сирией

    Президент США Дональд Трамп призвал Израиль поддерживать диалог с новыми властями Сирии, чтобы не препятствовать развитию арабского государства.

    Как сообщает Report, об этом он написал в Truth Social.

    "Очень важно, чтобы Израиль поддерживал крепкий и честный диалог с Сирией и чтобы ничто не мешало эволюции Сирии в процветающее государство", - подчеркнул Трамп.

    Трамп отметил, что Вашингтонская администрация довольна достигнутыми в Сирии результатами и прилагает все усилия, чтобы правительство этой страны продолжало реализовывать намеченные задачи.

    "Мы делаем все возможное, чтобы правительство Сирии продолжало выполнять задуманное, что имеет значение для построения настоящей и процветающей страны. Одним из факторов, который им сильно помог, была приостановка мною очень жестких и болезненных санкций - я считаю, что это было искренне оценено Сирией, ее руководством и народом!", - заявил он.

    Американский лидер также отметил, что новый президент Сирии Ахмед аш-Шараа усердно работает над тем, чтобы происходили положительные изменения и чтобы Сирия и Израиль имели долгие и процветающие отношения. По словам Трампа, это историческая возможность, которая способствует достижению мира на Ближнем Востоке.

    TruthSocial Дональд Трамп США Сирия Израиль
