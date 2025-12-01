Трамп заявил о важности диалога Израиля с Сирией

Президент США Дональд Трамп призвал Израиль поддерживать диалог с новыми властями Сирии, чтобы не препятствовать развитию арабского государства.

Как сообщает Report, об этом он написал в Truth Social.

"Очень важно, чтобы Израиль поддерживал крепкий и честный диалог с Сирией и чтобы ничто не мешало эволюции Сирии в процветающее государство", - подчеркнул Трамп.

Трамп отметил, что Вашингтонская администрация довольна достигнутыми в Сирии результатами и прилагает все усилия, чтобы правительство этой страны продолжало реализовывать намеченные задачи.

"Мы делаем все возможное, чтобы правительство Сирии продолжало выполнять задуманное, что имеет значение для построения настоящей и процветающей страны. Одним из факторов, который им сильно помог, была приостановка мною очень жестких и болезненных санкций - я считаю, что это было искренне оценено Сирией, ее руководством и народом!", - заявил он.

Американский лидер также отметил, что новый президент Сирии Ахмед аш-Шараа усердно работает над тем, чтобы происходили положительные изменения и чтобы Сирия и Израиль имели долгие и процветающие отношения. По словам Трампа, это историческая возможность, которая способствует достижению мира на Ближнем Востоке.