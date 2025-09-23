Трамп заявил о преждевременности обсуждения гарантий безопасности Украины

Президент США Дональд Трамп считает, что еще рано обсуждать конкретные гарантии безопасности для Украины.

Как передает Report, об этом он заявил на брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Мы поговорим об этом. Надеюсь, мы сможем поговорить об этом чуть позже. Еще рано отвечать на этот вопрос", - ответил Трамп на вопрос журналиста о возможности предоставлении гарантий безопасности для Украины.

Говоря о доверии российскому лидеру Владимиру Путину в контексте урегулирования российско-украинского конфликта, Трамп заявил, что сможет сказать о своем отношении к нему не раньше, чем через месяц.

"Я дам вам знать, примерно через месяц", - сказал президент США.