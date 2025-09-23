Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Трамп заявил о преждевременности обсуждения гарантий безопасности Украины

    Другие страны
    • 23 сентября, 2025
    • 22:34
    Трамп заявил о преждевременности обсуждения гарантий безопасности Украины

    Президент США Дональд Трамп считает, что еще рано обсуждать конкретные гарантии безопасности для Украины.

    Как передает Report, об этом он заявил на брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    "Мы поговорим об этом. Надеюсь, мы сможем поговорить об этом чуть позже. Еще рано отвечать на этот вопрос", - ответил Трамп на вопрос журналиста о возможности предоставлении гарантий безопасности для Украины.

    Говоря о доверии российскому лидеру Владимиру Путину в контексте урегулирования российско-украинского конфликта, Трамп заявил, что сможет сказать о своем отношении к нему не раньше, чем через месяц.

    "Я дам вам знать, примерно через месяц", - сказал президент США.

