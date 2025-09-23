İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025

    Tramp bildirib ki, Ukrayna üçün təhlükəsizlik təminatlarını müzakirə etmək hələ tezdir

    Digər ölkələr
    • 23 sentyabr, 2025
    • 23:43
    Tramp bildirib ki, Ukrayna üçün təhlükəsizlik təminatlarını müzakirə etmək hələ tezdir

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp hesab edir ki, Ukrayna üçün konkret təhlükəsizlik təminatlarını müzakirə etmək hələ tezdir.

    "Report" xəbər verir ki, Tramp bunu Nyu-Yorkda BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyası çərçivəsində Ukrayna lideri Volodimir Zelenski ilə keçirdiyi brifinqdə deyib.

    "Biz bu barədə danışacağıq. Ümid edirəm, bu barədə bir az sonra danışa bilərik. Bu sualı cavablandırmaq hələ tezdir", - Tramp müxbirin Ukrayna üçün təhlükəsizlik zəmanətlərinin verilməsinin mümkünlüyü ilə bağlı sualına cavab verib.

    Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin həlli kontekstində Rusiya lideri Vladimir Putinə etibarından danışan Tramp ən azı bir ay ona münasibət bildirə bilməyəcəyini deyib: "Təxminən bir aydan sonra sizə xəbər verəcəyəm".

    Donald Tramp Volodimir Zelenski təhlükəsizlik zəmanətləri
    Трамп заявил о преждевременности обсуждения гарантий безопасности Украины

    Son xəbərlər

    23:55

    Tokayev: Qazaxıstan Azərbaycan və Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşmasını alqışlayır

    Region
    23:43

    Tramp bildirib ki, Ukrayna üçün təhlükəsizlik təminatlarını müzakirə etmək hələ tezdir

    Digər ölkələr
    23:36
    Foto

    İlham Əliyev BMT-nin Nyu-Yorkdakı mənzil-qərargahında Kiriakos Mitsotakis ilə görüşüb - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    23:33

    Peruda 5,6 bal gücündə zəlzələ baş verib

    Digər ölkələr
    23:31
    Foto

    İlham Əliyev BMT-nin Nyu-Yorkdakı mənzil-qərargahında İraq Prezidenti ilə görüşüb - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    23:29

    Azərbaycanın birinci xanımı Nyu-Yorkda "Gələcəyi birlikdə qurmaq" adlı ziyafətdə iştirak edib

    Xarici siyasət
    23:22

    Xamenei: ABŞ ilə danışıqlar İranın milli maraqlarına xidmət etmir

    Region
    23:18

    Tramp: Rusiya-Ukrayna müharibəsi tezliklə bitməyəcək

    Digər ölkələr
    23:15

    Yevlaxda 4 yaşlı uşaq bədbəxt hadisə nəticəsində ölüb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti