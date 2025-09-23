Tramp bildirib ki, Ukrayna üçün təhlükəsizlik təminatlarını müzakirə etmək hələ tezdir
Digər ölkələr
- 23 sentyabr, 2025
- 23:43
ABŞ Prezidenti Donald Tramp hesab edir ki, Ukrayna üçün konkret təhlükəsizlik təminatlarını müzakirə etmək hələ tezdir.
"Report" xəbər verir ki, Tramp bunu Nyu-Yorkda BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyası çərçivəsində Ukrayna lideri Volodimir Zelenski ilə keçirdiyi brifinqdə deyib.
"Biz bu barədə danışacağıq. Ümid edirəm, bu barədə bir az sonra danışa bilərik. Bu sualı cavablandırmaq hələ tezdir", - Tramp müxbirin Ukrayna üçün təhlükəsizlik zəmanətlərinin verilməsinin mümkünlüyü ilə bağlı sualına cavab verib.
Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin həlli kontekstində Rusiya lideri Vladimir Putinə etibarından danışan Tramp ən azı bir ay ona münasibət bildirə bilməyəcəyini deyib: "Təxminən bir aydan sonra sizə xəbər verəcəyəm".
