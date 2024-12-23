Трамп заявил о правах США на Гренландию

Остров Гренландия, входящий в состав Дании, должен стать собственностью Соединенных Штатов Америки.

Остров Гренландия, входящий в состав Дании, должен стать собственностью Соединенных Штатов Америки.

Как передает Report , об этом заявил избранный президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

"Владение Гренландией и контроль над ней являются абсолютной необходимостью", — отметил он.

Трамп подчеркнул, что это нужно "в целях национальной безопасности и свободы во всем мире".

Ранее избранный американский лидер заявил о намерениях вернуть Панамский канал под контроль США, что было встречено с противоположной стороны негативно. Президент Панамы Хосе Рауль Мулино в обращении к нации отметил, что "каждый метр Панамского канала принадлежит Панаме", а суверенитет и независимость страны не могут быть предметом переговоров.