Трамп заявил о невозможности обеспечить безопасность границ без стены

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп заявил, что безопасность на южной границе страны невозможно обеспечить без возведения стены.

Как передает Report, об этом сообщает CBS.

«Без стены у вас не будет безопасности на границе. Это так не работает», — сказал он.

Он также добавил, беспилотники помогают пограничникам в их работе, но они не в состоянии полностью решить проблемы с нелегальными мигрантами и теми угрозами, которые они несут.