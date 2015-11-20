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    ​Трамп заявил о необходимости создания базы мусульман в США для слежки за ними

    Трамп: Я обязательно внедрил бы базу данных

    Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил о необходимости создания базы данных мусульман, чтобы иметь возможность отслеживать их на территории США, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

    "Я обязательно внедрил бы это (базу данных - Report). Определенно", — сказал Трамп журналисту телеканала NBC News во время мероприятия в рамках кампании в Айове.

    На вопрос, будет ли данная регистрация принудительной, Трамп ответил: "Должны быть".

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