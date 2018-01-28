Трамп заявил о нечестном отношении ЕС к США в вопросах торговли

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп признался, что у него "много проблем с ЕС.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, по мнению американского лидера, Брюссель "нечестно относится" к Вашингтону в том, что касается торговли.

"У меня много проблем с Европейским Союзом, это может вылиться в нечто большее с этой точки зрения, с точки зрения торговли. Европейский Союз очень нечестно относится к Соединенным Штатам в том, что касается торговли", — сказал он в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

Американский лидер подчеркнул, что американским товарам "очень сложно" проникнуть на рынок ЕС. "Тем не менее, они отправляют нам свой товар – без налогов, с очень маленькими налогами. Это очень нечестно", — подчеркнул Трамп.

При этом он отметил, что не только европейские страны "нечестно относятся" к США в том, что касается торговли. Какие еще государства входят в эту категорию, американский лидер не уточнил.