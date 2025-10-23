Трамп заявил о намерении достичь с Си Цзиньпином сделки по ядерному оружию

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе предстоящей встречи с председателем КНР Си Цзиньпином рассчитывает заключить сделку по всем двусторонним вопросам, в том числе по сокращению арсенала ядерного оружия.

Как передает Report, об этом американский лидер заявил журналистам в Белом доме по завершении встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

"Мы договоримся, думаю, обо всем. Полагаю, мы договоримся о сое и фермерах. Я думаю, мы договоримся, возможно, даже по ядерной тематике", - отметил он.

"У нас самое большое количество ядерного оружия. Россия на втором месте. Китай на самом деле с большим отрывом занимает третье место, но через четыре или пять лет он сравняется с нами. И мы обсуждаем деэскалацию, о которой уже идет речь. И полагаю, что мы, вероятно, подключим к этому Китай", - резюмировал Трамп.