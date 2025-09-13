Трамп назвал условие для введения санкций против России

Трамп заявил, что готов вводить серьезные санкции против России, если страны НАТО последуют его примеру, а также прекратят закупки нефти у РФ.

Как передает Report, об этом глава Белого дома написал в социальной сети Truth Social.

"Я готов ввести серьезные санкции против России, когда все страны НАТО согласятся и начнут делать то же самое, и когда все страны НАТО прекратят покупать нефть у России. Как вам известно, приверженность НАТО победе была гораздо меньше 100%, а покупка российской нефти некоторыми была шокирующей! Это значительно ослабляет ваши позиции на переговорах и вашу силу в отношении России", - говорится в публикации американского лидера, названной письмом всем странам НАТО и миру.

"В любом случае, я готов "начать", когда будете готовы вы. Просто скажите - когда?", - написал президент США.

Он добавил, что этот шаг, а также введение НАТО "как группой" 50-100% пошлин на товары из Китая, которые будут полностью сняты после окончания российско-украинского конфликта, также окажет значительную помощь в прекращении "этой смертоносной, но нелепой войны".

"Китай имеет сильный контроль и даже власть над Россией, и эти мощные пошлины разрушат эту власть", - написал Трамп.

Он добавил, что его усилия направлены на спасение тысячи жизней россиян и украинцев:

"Это не война Трампа (она бы никогда не началась, будь я президентом!)..<..>... Я здесь только для того, чтобы помочь остановить ее и спасти тысячи жизней россиян и украинцев (только на прошлой неделе погибло 7118 человек. Безумие!). Если НАТО сделает так, как я говорю, война быстро закончится, и все эти жизни будут спасены! В противном случае вы просто тратите мое время, а также время, энергию и деньги Соединенных Штатов".