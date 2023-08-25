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Трамп заявил о готовности участвовать в дебатах только при одном условии

Трамп заявил о готовности участвовать в дебатах только при одном условии Бывший президент США Дональд Трамп планирует пропустить все предвыборные дебаты республиканцев. Политик будет участвовать только в дебатах с кандидатом в президенты Америки от Демократической партии.
Другие страны
25 августа 2023 г. 03:14
Трамп заявил о готовности участвовать в дебатах только при одном условии

Бывший президент США Дональд Трамп планирует пропустить все предвыборные дебаты республиканцев. Политик будет участвовать только в дебатах с кандидатом в президенты Америки от Демократической партии.

Как передает Report, об этом сообщает Telegraph со ссылкой на предвыборный штат бывшего главы Соединенных Штатов.

Как рассказал официальный представитель предвыборной кампании Трампа Стивен Чун, экс-президент планирует выйти против любого кандидата от демократов - будь это Джо Байден или Камала Харрис, или кто-то еще.

Он подчеркнул, что Трамп победит в дебатах. Кроме того, соратники политика отметил, что бывший президент США считает себя бесспорным «лидером партии». Он также полагает, что любые дебаты республиканцев, которые проходят без него, «ничего не значат».

До этого суд в Джорджии постановил начать 23 октября рассмотрение по существу дела экс-президента США Дональда Трампа, который вместе с 18 соратниками обвиняется в попытках изменить в свою пользу результаты выборов в штате.

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