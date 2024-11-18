Трамп заявил о готовности объявить режим ЧС в США для массовой высылки нелегалов

Избранный президент США Дональд Трамп в понедельник подтвердил сообщения, что он готов прибегнуть к введению режима чрезвычайной ситуации на федеральном уровне для масштабных депортаций из США нелегальных иммигрантов.

Избранный президент США Дональд Трамп в понедельник подтвердил сообщения, что он готов прибегнуть к введению режима чрезвычайной ситуации на федеральном уровне для масштабных депортаций из США нелегальных иммигрантов.

Как передает Report, об этом сообщает портал Axios.

Согласно информации, политик разместил на своей странице в соцсети Truth Social пост главы группы консервативных активистов Judicial Watch Тома Фиттона со словами о том, что Трамп "готов объявить режим ЧС национального масштаба, и он использует военные силы с целью обратить вспять политику президента Джо Байдена и провести массовые депортации".

"Это правда!" - так Трамп прокомментировал пост Фиттона.

Axios поясняет, что это первый раз, когда политик подтвердил готовность пойти на подобные меры для высылки нелегалов.

Отметим, что Трамп неоднократно критиковал миграционную политику президента Байдена и его администрации.

Портал отмечает, что Трамп уже выдвигает на посты в своей будущей администрации кандидатов, известных жестким отношением к миграции. Так, ранее Трамп назначил бывшего и.о. директора Иммиграционной и таможенной полиции США Томаса Хомана ответственным за иммиграционную политику и безопасность границ.

По информации Axios, в США проживают 11 млн мигрантов без документов, ожидаемые депортации могут затронуть 20 млн семей.