О нас

Трамп заявил о готовности добровольно отдать документы ФБР

Трамп заявил о готовности добровольно отдать документы ФБР Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что готов был добровольно отдать Федеральной службе безопасности страны (ФБР) документы, которые они нашли в ходе обысков в его имении во Флориде.
Другие страны
13 августа 2022 г. 00:53
Трамп заявил о готовности добровольно отдать документы ФБР

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что готов был добровольно отдать Федеральной службе безопасности страны (ФБР) документы, которые они нашли в ходе обысков в его имении во Флориде.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе экс-президента.

По его словам, обнаруженные документы были рассекречены, и необходимости в проведении обыска и их изъятии не было.

"Они могли получить это в любое время, не играя в политику и не вламываясь в Мар-а-Лаго", - подчеркнул политик, добавляя, что ФБР могло лишь попросить его отдать эти документы.

Напомним, что агенты ФБР изъяли 11 комплектов секретных документов при обыске в поместье бывшего президента страны Дональда Трампа Мар-а-Лаго (штат Флорида).

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Tramp: “FTB siyasət oynamadan, istənilən vaxt sənədləri əldə edə bilərdi”

Другие новости из категории

Эстония и Финляндия могут закрыть Финский залив для России
Эстония и Финляндия могут закрыть Финский залив для России
12 августа 2022 г. 23:58
Эстония с 18 августа ограничит въезд граждан РФ в страну
Эстония с 18 августа ограничит въезд граждан РФ в страну
12 августа 2022 г. 23:06
ФБР при обыске в поместье Трампа изъяло 11 комплектов секретных документов
ФБР при обыске в поместье Трампа изъяло 11 комплектов секретных документов
12 августа 2022 г. 22:53
В США заявили, что следят за ситуацией на Запорожской АЭС
В США заявили, что следят за ситуацией на Запорожской АЭС
12 августа 2022 г. 22:42
Премьер Польши отправил в отставку двух чиновников из-за заражения реки Одра
Премьер Польши отправил в отставку двух чиновников из-за заражения реки Одра
12 августа 2022 г. 22:26
Стрельба в Черногории, погибли 11 человек
Стрельба в Черногории, погибли 11 человек
12 августа 2022 г. 21:46
Китай готовит встречу Си Цзиньпина с Байденом
Китай готовит встречу Си Цзиньпина с Байденом
12 августа 2022 г. 21:10
Прага поднимет вопрос о запрете на выдачу виз в ЕС россиянам
Прага поднимет вопрос о запрете на выдачу виз в ЕС россиянам
12 августа 2022 г. 20:52
Британский писатель Салман Рушди подвергся нападению в Нью-Йорке
Британский писатель Салман Рушди подвергся нападению в Нью-Йорке
12 августа 2022 г. 20:45
В России выросли розничные продажи водки
В России выросли розничные продажи водки
12 августа 2022 г. 20:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi