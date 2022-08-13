Трамп заявил о готовности добровольно отдать документы ФБР

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что готов был добровольно отдать Федеральной службе безопасности страны (ФБР) документы, которые они нашли в ходе обысков в его имении во Флориде.

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что готов был добровольно отдать Федеральной службе безопасности страны (ФБР) документы, которые они нашли в ходе обысков в его имении во Флориде.

Как передает Report , об этом сообщили в пресс-службе экс-президента.

По его словам, обнаруженные документы были рассекречены, и необходимости в проведении обыска и их изъятии не было.

"Они могли получить это в любое время, не играя в политику и не вламываясь в Мар-а-Лаго", - подчеркнул политик, добавляя, что ФБР могло лишь попросить его отдать эти документы.

Напомним, что агенты ФБР изъяли 11 комплектов секретных документов при обыске в поместье бывшего президента страны Дональда Трампа Мар-а-Лаго (штат Флорида).