Трамп заявил о прогрессе в мирных переговорах между Россией и Украиной
Другие страны
- 24 ноября, 2025
- 14:46
Президент США Дональд Трамп заявил о прогрессе в мирных переговорах между Россией и Украиной.
Как передает Report об этом он написал в Truth Social.
"Неужели действительно возможно, что в мирных переговорах между Россией и Украиной происходит большой прогресс??? Не верьте, пока не увидите, но, возможно, происходит что-то хорошее. Боже, благослови Америку!", - написал он.
