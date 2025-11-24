Президент США Дональд Трамп заявил о прогрессе в мирных переговорах между Россией и Украиной.

Как передает Report об этом он написал в Truth Social.

"Неужели действительно возможно, что в мирных переговорах между Россией и Украиной происходит большой прогресс??? Не верьте, пока не увидите, но, возможно, происходит что-то хорошее. Боже, благослови Америку!", - написал он.