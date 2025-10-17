Президент США Дональд Трамп заявил, что верит в развитие торговых отношений с Китаем в положительном ключе, однако для этого двум странам будет необходимо заключить справедливое торговое соглашение.

Как передает Report, об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

"Я думаю, у нас с Китаем все будет хорошо, у меня с ним (председателем КНР Си Цзиньпином) хорошие отношения, он очень сильный лидер... Я думаю, все будет хорошо, но для этого мы должны заключить честную сделку", - отметил он.

Он также подтвердил, что через пару недель встретится с Си Цзиньпином "и с другими людьми" в Южной Корее.

Ранее сообщалось, что Трамп должен встретиться с китайским лидером на саммите АТЭС в Южной Корее, который пройдет 31 октября-1 ноября.