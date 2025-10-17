İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu

    Tramp: Si Cinpinlə yaxşı münasibətlərim var, o, çox güclü liderdir

    Digər ölkələr
    • 17 oktyabr, 2025
    • 17:02
    Tramp: Si Cinpinlə yaxşı münasibətlərim var, o, çox güclü liderdir

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp bildirib ki, Çin ilə ticarət əlaqələrinin müsbət yöndə inkişafına inanır, lakin bunun üçün iki ölkənin ədalətli ticarət sazişi imzalaması lazım olacaq.

    "Report"un məlumatına görə, o, bu barədə "Fox News" telekanalına verdiyi müsahibədə bildirib.

    "Mənim Çin Sədri Si Cinpinlə yaxşı münasibətlərim var, o, çox güclü liderdir. Düşünürəm ki, hər şey yaxşı olacaq, amma bunun üçün biz ədalətli bir saziş imzalamalıyıq", - o qeyd edib.

    D.Tramp, həmçinin təsdiqləyib ki, bir neçə həftədən sonra Cənubi Koreyada Si Cinpinlə görüşəcək.

    Donald Tramp Si Cinpin ABŞ
    Трамп заявил, что верит в развитие торговых отношений с Китаем

    Son xəbərlər

    18:04

    Bu ilin 9 ayında 152 cinayətkar qrup zərərsizləşdirilib

    Daxili siyasət
    18:02

    IMF ilin sonuna qədər Ermənistan üçün yeni "Stand-by" proqramını təsdiqləyə bilər

    Maliyyə
    18:00
    Foto

    AQTA bal yarmarkasında yoxlama keçirib, uyğunsuzluqlar aşkarlanıb

    Daxili siyasət
    18:00

    Bu ilin 9 ayında qeydə alınmış cinayətlərin 92,4 faizi açılıb

    Daxili siyasət
    17:59

    "Naxçıvan"ın baş məşqçisi: "Layiqli mübarizə apararaq, sonda qələbə qazanan tərəf olduq"

    Komanda
    17:57
    Foto

    Vilayət Eyvazov DİN əməkdaşlarına müsbət nəticələrə görə arxayınçılığa yol verilməməsini tapşırıb

    Daxili siyasət
    17:57
    Foto

    Azərbaycanda ilk dəfə olaraq D-8 Həftəsi keçirilir

    Energetika
    17:51

    Ayxan Abbasov: "Şamaxı"nın toparlanmağa ehtiyacı var"

    Futbol
    17:46

    "Lənkəran"ın baş məşqçisi: "Məğlubiyyətə səbəb cərimə atışlarında uğursuz olmağımızdır"

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti