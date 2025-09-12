Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша
    Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша

    Трамп заявил, что в поисках убийцы активиста Кирка есть прогресс

    Другие страны
    • 12 сентября, 2025
    • 04:11
    Трамп заявил, что в поисках убийцы активиста Кирка есть прогресс

    Президент США Дональд Трамп заявил, что власти добились определенных успехов в поисках убийцы американского политического активиста Чарли Кирка.

    Как передает Report, американский лидер отвечал на вопросы журналистов на Южной лужайке Белого дома.  

    "Я думаю, есть прогресс", - сказал Трамп, назвав убийцу Кирка животным. "Надеюсь, мы поймаем его и разберемся с ним должным образом", - добавил он.

    Президент также высказался, что у него есть определенные соображения относительно того, какими мотивами руководствовался убийца.

    "У меня есть соображения, но я расскажу вам об этом позднее", - сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос.

    Отметим, что 10 сентября 2025 года в Университете Долины Юта (Utah Valley University) Чарли Кирк, активный американский консервативный деятель, близкий соратник президента США Дональда Трампа был смертельно ранен выстрелом в шею во время публичного выступления. 

    Пуля, судя по предварительным данным, была выпущена с крыши одного из зданий кампуса с расстояния порядка 180-200 метров. Кирка доставили в больницу в критическом состоянии, но вскоре он скончался.

    Поиски стрелка продолжаются. 

    убийство Чарли Кирка Дональд Трамп США
    Tramp: İctimai fəal Kirkin qatilinin axtarışında irəliləyiş var

    Последние новости

    04:50

    Чемпион, бежавший из Европы: Во Франции был ужасный расизм

    Индивидуальные
    04:11

    Трамп заявил, что в поисках убийцы активиста Кирка есть прогресс

    Другие страны
    03:47

    МВД Польши сообщило об обнаружении 17-го БПЛА

    Другие
    03:26

    Премьер Грузии готов возобновить стратегическое партнерство с США

    В регионе
    03:08

    Суд в Бразилии приговорил Болсонару к более чем 27 годам тюрьмы

    Другие
    02:36

    Пашинян освободил от занимаемых должностей ряд чиновников

    В регионе
    02:13

    Премьер Грузии считает, что отмена безвиза с ЕС будет контрпродуктивной мерой

    В регионе
    01:49
    Фото

    Проливные дожди в Кюрдамире вызвали ряд последствий

    Происшествия
    01:37

    Кобахидзе: Мы приняли Закон "О прозрачности", потому что столкнулись с попытками переворота

    В регионе
    Лента новостей