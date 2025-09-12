Трамп заявил, что в поисках убийцы активиста Кирка есть прогресс

Президент США Дональд Трамп заявил, что власти добились определенных успехов в поисках убийцы американского политического активиста Чарли Кирка.

Как передает Report, американский лидер отвечал на вопросы журналистов на Южной лужайке Белого дома.

"Я думаю, есть прогресс", - сказал Трамп, назвав убийцу Кирка животным. "Надеюсь, мы поймаем его и разберемся с ним должным образом", - добавил он.

Президент также высказался, что у него есть определенные соображения относительно того, какими мотивами руководствовался убийца.

"У меня есть соображения, но я расскажу вам об этом позднее", - сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос.

Отметим, что 10 сентября 2025 года в Университете Долины Юта (Utah Valley University) Чарли Кирк, активный американский консервативный деятель, близкий соратник президента США Дональда Трампа был смертельно ранен выстрелом в шею во время публичного выступления.

Пуля, судя по предварительным данным, была выпущена с крыши одного из зданий кампуса с расстояния порядка 180-200 метров. Кирка доставили в больницу в критическом состоянии, но вскоре он скончался.

Поиски стрелка продолжаются.