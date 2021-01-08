Трамп заявил, что сосредоточится на передаче власти Байдену

Действующий президент США республиканец Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время сосредоточится на передаче власти новой администрации демократа Джозефа Байдена, однако пообещал продолжить свою политическую кампанию в будущем.

Действующий президент США республиканец Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время сосредоточится на передаче власти новой администрации демократа Джозефа Байдена, однако пообещал продолжить свою политическую кампанию в будущем.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, видеообращение американского лидера было опубликовано на его странице в Twitter.

"Конгресс сертифицировал результаты (выборов), новая администрация начнет свою работу 20 января. Мое внимание теперь сосредоточено на обеспечении плавной, организованной и безболезненной передачи власти", - сказал он. "Сейчас необходимо исцеление и примирение", - добавил президент.

"Мы только что прошли через сложные выборы, и эмоции зашкаливают. Но сейчас нужно умерить свой пыл и восстановить спокойствие. Нам нужно идти дальше и заниматься делами Америки", - сказал он. По словам Трампа, его штаб испробовал все возможности для того, чтобы оспорить результаты выборов и обеспечить честный подсчет голосов. "Делая это, я боролся за то, чтобы защитить американскую демократию", - утверждал Трамп. "Я продолжаю твердо полагать, что нам необходимо реформировать наше законодательство о выборах, чтобы... обеспечить веру и доверие ко всем будущим выборам", - отметил он.

Президент заявил, что понимает разочарование своих сторонников, но обещал продолжить свою политическую кампанию. "Граждане страны, служить вашим президентом было главной честью моей жизни. Мои замечательные сторонники, я знаю, что вы разочарованы, но я также хочу, чтобы вы знали, что наша великолепная кампания только начинается", - добавил американский лидер.

Трамп также осудил беспорядки в центре Вашингтона, во время которых его сторонники ворвались в здание Конгресса, и обещал, что все нарушившие закон будут привлечены к ответственности.

Он назвал произошедшее "ужасным нападением на Капитолий". "Как и все американцы, я возмущен насилием, беззаконием и хаосом, - добавил он. - Я незамедлительно задействовал Национальную гвардию США и федеральные правоохранительные службы, чтобы обеспечить безопасность здания и оттеснить тех, кто в него вторгся".

"Демонстранты, проникшие в Капитолий, осквернили основы американской демократии", - сказал Трамп. "Те, кто нарушил закон, вы заплатите", - подчеркнул президент США.