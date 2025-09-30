Трамп заявил, что у ХАМАС есть несколько дней на ответ по его мирному плану

Президент США Дональд Трамп заявил, что у ХАМАС есть всего несколько дней, чтобы ответить на его инициативу по мирному урегулированию ситуации в Газе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Ynet.

"У вас есть три-четыре дня на ответ. Мы ждем положительного ответа ХАМАС", - заявил Трамп журналистам в Белом доме.

По его словам, если ХАМАС отклонят предложение, "Израиль сделает то, что должен сделать".

"Возможности для переговоров с ХАМАС ограничены",- подчеркнул американский лидер.

Напомним, что 29 сентября в Белом доме состоялись переговоры президента США Дональда Трампа с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. По итогам переговоров был принят мирный план по урегулированию ситуации в Газе, включающий 21 пункт. Кроме того, Нетаньяху принес извинения Катару за ракетный удар по Дохе в телефонном разговоре с премьером страны Мохаммедом Абделем Рахманом Аль-Тани.