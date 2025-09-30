Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Трамп заявил, что у ХАМАС есть несколько дней на ответ по его мирному плану

    Другие страны
    • 30 сентября, 2025
    • 17:13
    Трамп заявил, что у ХАМАС есть несколько дней на ответ по его мирному плану

    Президент США Дональд Трамп заявил, что у ХАМАС есть всего несколько дней, чтобы ответить на его инициативу по мирному урегулированию ситуации в Газе.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Ynet.

    "У вас есть три-четыре дня на ответ. Мы ждем положительного ответа ХАМАС", - заявил Трамп журналистам в Белом доме.

    По его словам, если ХАМАС отклонят предложение, "Израиль сделает то, что должен сделать".

    "Возможности для переговоров с ХАМАС ограничены",- подчеркнул американский лидер.

    Напомним, что 29 сентября в Белом доме состоялись переговоры президента США Дональда Трампа с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. По итогам переговоров был принят мирный план по урегулированию ситуации в Газе, включающий 21 пункт. Кроме того, Нетаньяху принес извинения Катару за ракетный удар по Дохе в телефонном разговоре с премьером страны Мохаммедом Абделем Рахманом Аль-Тани.

    Лента новостей