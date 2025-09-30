Tramp: HƏMAS təklifi rədd etsə, İsrail lazım olanı edəcək
Digər ölkələr
- 30 sentyabr, 2025
- 17:22
ABŞ Prezidenti Donald Tramp bəyan edib ki, HƏMAS-ın Qəzzada vəziyyətin sülh yolu ilə həllinə dair onun təşəbbüsünə cavab verməsi üçün cəmi bir neçə günü var.
Bu barədə "Report" "Ynet"ə istinadən məlumat verir.
"Cavab vermək üçün üç-dörd gün vaxtınız var. Biz HƏMAS-dan müsbət cavab gözləyirik", - Tramp Ağ Evdə jurnalistlərə bildirib.
Onun sözlərinə görə, əgər HƏMAS təklifi rədd etsə, "İsrail lazım olanı edəcək".
"HƏMAS-la danışıqlar üçün imkanlar məhduddur", - ABŞ lideri vurğulayıb.
Son xəbərlər
18:09
Tramp Paşinyanı "digər oğlan" adlandırıbDigər
18:03
Əfqan İsayev: "SOCAR ekoloji auditlər keçirir"Energetika
18:02
ABŞ müdafiə naziri: Düşmənlərimizə qarşı sarsıdıcı zərbə endirəcəyikDigər ölkələr
18:01
Foto
Azərbaycan və Ukrayna "yaşıl enerji" sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edibEnergetika
17:58
Tramp Putinlə Zelenskinin görüşünü zəruri sayırDigər ölkələr
17:55
SOCAR rəsmisi: "Biz "təmiz enerji" şirkətinə çevrilmək istəyirik"Energetika
17:53
Foto
Qüdsi Osmanov Rumıniyanın Yassı şəhərinin meri ilə görüşübXarici siyasət
17:50
BMT Qəzzaya humanitar yardımın həcmini artırmağa hazırdırDigər ölkələr
17:49
Foto