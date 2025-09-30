İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    Tramp: HƏMAS təklifi rədd etsə, İsrail lazım olanı edəcək

    Digər ölkələr
    • 30 sentyabr, 2025
    • 17:22
    Tramp: HƏMAS təklifi rədd etsə, İsrail lazım olanı edəcək

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp bəyan edib ki, HƏMAS-ın Qəzzada vəziyyətin sülh yolu ilə həllinə dair onun təşəbbüsünə cavab verməsi üçün cəmi bir neçə günü var.

    Bu barədə "Report" "Ynet"ə istinadən məlumat verir.

    "Cavab vermək üçün üç-dörd gün vaxtınız var. Biz HƏMAS-dan müsbət cavab gözləyirik", - Tramp Ağ Evdə jurnalistlərə bildirib.

    Onun sözlərinə görə, əgər HƏMAS təklifi rədd etsə, "İsrail lazım olanı edəcək".

    "HƏMAS-la danışıqlar üçün imkanlar məhduddur", - ABŞ lideri vurğulayıb.

    İsrail Qəzza HƏMAS
    Трамп заявил, что у ХАМАС есть несколько дней на ответ по его мирному плану

