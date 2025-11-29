Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Трамп заявил, что тарифы сделали США богатой, сильной и безопасной

    Другие страны
    • 29 ноября, 2025
    • 17:08
    Президент США Дональд Трамп заявил, что введенные им тарифы сделали страну "богатой, сильной, могущественной и безопасной".

    Как передает Report об этом он написал в Truth Social.

    "Другие страны успешно использовали их против нас десятилетиями, но когда дело доходит до тарифов, и благодаря тому, что я установил, у нас есть все карты, и с умным президентом они всегда будут! Войны были остановлены, и были построены более крепкие отношения с другими странами, хотя им больше не позволено обдирать Соединенные Штаты", - написал он.

    Он также заявил, что фондовый рынок и пенсионные накопления достигли исторических максимумов, а инфляция, цены и налоги "снижаются".

    Президент подчеркнул, что система образования "возвращается на уровень штатов", а вооруженные силы и южная граница "сильны как никогда".

    По его словам, США "снова уважают во всем мире".

    "Все это стало возможным благодаря сильному руководству и тарифам, без которых мы снова стали бы жалким и жалким посмешищем", - отметил он.

