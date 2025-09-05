Трамп заявил, что США ответят на "несправедливое решение" ЕС о штрафе Google

Президент США Дональд Трамп заявил, что будет вынужден принять меры в ответ на решение ЕС оштрафовать американскую компанию Google на $3,5 млрд.

Как передает Report, об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.

"Сегодня Европа ударила по еще одной крупной американской компании, Google, штрафом в размере $3,5 млрд, фактически забрав деньги, которые в противном случае пошли бы на американские инвестиции и рабочие места", - отметил Трамп.

"Мы не можем допустить, чтобы это происходило с блестящей и беспрецедентной американской изобретательностью, и, если это все же произойдет, я буду вынужден инициировать процедуру по статье 301 [Закона о торговле от 1974 года], чтобы нейтрализовать несправедливые штрафы, налагаемые на эти американские компании, которые платят налоги", - указал Трамп.

Статья 301 наделяет президента США правом принимать все надлежащие меры, в том числе повышать таможенные пошлины, для борьбы с политикой или действиями других государств, которые негативно сказываются на американской торговле или идут вразрез с международными договоренностями.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия (ЕК) оштрафовала Google на €2,95 млрд за злоупотребления на рынке онлайн-рекламы. Американскому технологическому гиганту, помимо выплаты штрафа, было предписано отказаться от практики, ущемляющей права конкурентов, рекламодателей и издателей.