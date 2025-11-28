Трамп заявил, что США начнут выдворять прибывших в страну просителей убежища

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация планирует выдворять прибывших в страну просителей убежища.

Как передает Report, об этом Д. Трамп заявил в обращении к военнослужащим в День благодарения.

Его попросили прокомментировать информацию о том, что стрелявший по патрулю Нацгвардии выходец из Афганистана ранее подавал прошение о предоставлении убежища и оно было одобрено. "Когда речь идет о просителях убежища, когда они прилетают, их очень трудно выдворить. Независимо от того, как вы хотите это сделать, выдворить их очень трудно. Но теперь мы собираемся выдворить их всех", - сказал американский лидер, не уточнив, о гражданах каких стран идет речь.