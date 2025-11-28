Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Трамп заявил, что США начнут выдворять прибывших в страну просителей убежища

    Другие страны
    • 28 ноября, 2025
    • 06:48
    Трамп заявил, что США начнут выдворять прибывших в страну просителей убежища

    Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация планирует выдворять прибывших в страну просителей убежища.

    Как передает Report, об этом Д. Трамп заявил в обращении к военнослужащим в День благодарения.

    Его попросили прокомментировать информацию о том, что стрелявший по патрулю Нацгвардии выходец из Афганистана ранее подавал прошение о предоставлении убежища и оно было одобрено. "Когда речь идет о просителях убежища, когда они прилетают, их очень трудно выдворить. Независимо от того, как вы хотите это сделать, выдворить их очень трудно. Но теперь мы собираемся выдворить их всех", - сказал американский лидер, не уточнив, о гражданах каких стран идет речь.

    Дональд Трамп США

    Последние новости

    06:48

    Трамп заявил, что США начнут выдворять прибывших в страну просителей убежища

    Другие страны
    06:47
    Фото

    Очередная группа переселенцев отправлена в село Мамедбейли Зангиланского района

    Внутренняя политика
    06:20

    Трамп изучает вопрос о депортации семьи стрелявшего в патрульных у Белого дома

    Другие страны
    05:45

    В Греции нашли необычное захоронение женщины в перевернутой диадеме

    Другие страны
    05:09

    Трамп объявил о заказе новых B-2 и начале борьбы с наземными поставками наркотиков из Венесуэлы

    Другие
    04:42

    El Universal: Генпрокурор Мексики подал прошение об отставке

    Другие страны
    04:08

    Трамп сообщил о смерти пострадавшей в Вашингтоне сотрудницы нацгвардии

    Другие страны
    03:51

    Гросси: Эксперты МАГАТЭ заявили о возобновлении боевых действий недалеко от ЗАЭС

    Другие страны
    03:20

    Число погибших при пожаре в Гонконге увеличилось до 94 - ОБНОВЛЕНО-4

    Другие страны
    Лента новостей