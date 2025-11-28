Трамп заявил, что США начнут выдворять прибывших в страну просителей убежища
Другие страны
- 28 ноября, 2025
- 06:48
Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация планирует выдворять прибывших в страну просителей убежища.
Как передает Report, об этом Д. Трамп заявил в обращении к военнослужащим в День благодарения.
Его попросили прокомментировать информацию о том, что стрелявший по патрулю Нацгвардии выходец из Афганистана ранее подавал прошение о предоставлении убежища и оно было одобрено. "Когда речь идет о просителях убежища, когда они прилетают, их очень трудно выдворить. Независимо от того, как вы хотите это сделать, выдворить их очень трудно. Но теперь мы собираемся выдворить их всех", - сказал американский лидер, не уточнив, о гражданах каких стран идет речь.
Последние новости
06:48
Трамп заявил, что США начнут выдворять прибывших в страну просителей убежищаДругие страны
06:47
Фото
Очередная группа переселенцев отправлена в село Мамедбейли Зангиланского районаВнутренняя политика
06:20
Трамп изучает вопрос о депортации семьи стрелявшего в патрульных у Белого домаДругие страны
05:45
В Греции нашли необычное захоронение женщины в перевернутой диадемеДругие страны
05:09
Трамп объявил о заказе новых B-2 и начале борьбы с наземными поставками наркотиков из ВенесуэлыДругие
04:42
El Universal: Генпрокурор Мексики подал прошение об отставкеДругие страны
04:08
Трамп сообщил о смерти пострадавшей в Вашингтоне сотрудницы нацгвардииДругие страны
03:51
Гросси: Эксперты МАГАТЭ заявили о возобновлении боевых действий недалеко от ЗАЭСДругие страны
03:20