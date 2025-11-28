İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Tramp administrasiyası sığınacaq axtaranları deportasiya etməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    • 28 noyabr, 2025
    • 07:43
    Tramp administrasiyası sığınacaq axtaranları deportasiya etməyi planlaşdırır

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp administrasiyasının ölkəyə gələrək sığınacaq axtaranları deportasiya etməyi planlaşdırdığını açıqlayıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Tramp hərbçilərə müraciətində bildirib.

    "Ondan Milli Qvardiyanın hərbçilərinə atəşə açan Əfqanıstan vətəndaşının əvvəllər sığınacaq üçün müraciət etməsi və təsdiqlənməsi barədə xəbərlərə münasibət bildirməsi istənilib.

    "Sığınacaq axtaranlara gəldikdə, gələnləri deportasiya etmək çox çətindir. Necə etməyə çalışsan da, onları deportasiya etmək çox çətindir. Amma indi biz onların hamısını deportasiya edəcəyik" deyən Amerika lideri hansı millətləri nəzərdə tutduğunu açıqlamayıb.

    ABŞ miqrant deportasiya
    Трамп заявил, что США начнут выдворять прибывших в страну просителей убежища

    Son xəbərlər

    07:43

    Tramp administrasiyası sığınacaq axtaranları deportasiya etməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    07:05

    Məmmədbəyliyə qayıdan sakin: Kəndə çatan kimi torpağı öpəcəyəm

    Daxili siyasət
    06:46
    Foto

    Böyük Qayıdış: Zəngilanın Məmmədbəyli kəndinə daha 33 ailə köçürülüb

    Daxili siyasət
    06:43

    Keçmiş məcburi köçkün: Artıq doğma yurdumuzda rahat və təhlükəsiz həyat sürəcəyik

    Daxili siyasət
    06:22

    ABŞ-də hərbçilərə atəş açan şəxsin ailəsi deportasiya edilə bilər

    Digər ölkələr
    05:29

    El Universal: Meksikanın Baş prokuroru istefa verib

    Digər ölkələr
    05:16

    ABŞ tezliklə Venesuelanın narkotik kartellərinə qarşı quru əməliyyatına başlayacaq

    Digər
    05:07

    Norris Qətərdə ilk dəfə "Formula 1" çempionu ola bilər

    Formula 1
    04:31

    ABŞ-də atışmada yaralanan Milli Qvardiyanın hərbçisi ölüb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti