Tramp administrasiyası sığınacaq axtaranları deportasiya etməyi planlaşdırır
Digər ölkələr
- 28 noyabr, 2025
- 07:43
ABŞ Prezidenti Donald Tramp administrasiyasının ölkəyə gələrək sığınacaq axtaranları deportasiya etməyi planlaşdırdığını açıqlayıb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Tramp hərbçilərə müraciətində bildirib.
"Ondan Milli Qvardiyanın hərbçilərinə atəşə açan Əfqanıstan vətəndaşının əvvəllər sığınacaq üçün müraciət etməsi və təsdiqlənməsi barədə xəbərlərə münasibət bildirməsi istənilib.
"Sığınacaq axtaranlara gəldikdə, gələnləri deportasiya etmək çox çətindir. Necə etməyə çalışsan da, onları deportasiya etmək çox çətindir. Amma indi biz onların hamısını deportasiya edəcəyik" deyən Amerika lideri hansı millətləri nəzərdə tutduğunu açıqlamayıb.
Tramp administrasiyası sığınacaq axtaranları deportasiya etməyi planlaşdırır
