Трамп: США и Канада не будут возобновлять торговые переговоры

    Другие страны
    • 31 октября, 2025
    • 20:16
    Президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты и Канада не будут возобновлять торговые переговоры.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, это заявление последовало через неделю после того, как Трамп прервал переговоры из-за рекламного ролика, выпущенного канадской провинцией Онтарио.

    Переговоры были остановлены после видео, в котором использовалась фигура бывшего президента США Рональда Рейгана, утверждавшего, что пошлины приводят к торговым войнам и экономической катастрофе.

    Премьер-министр Канады Марк Карни 24 октября заявил, что страна готова к возобновлению переговоров.

    Лента новостей