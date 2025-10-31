Трамп: США и Канада не будут возобновлять торговые переговоры

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты и Канада не будут возобновлять торговые переговоры.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, это заявление последовало через неделю после того, как Трамп прервал переговоры из-за рекламного ролика, выпущенного канадской провинцией Онтарио.

Переговоры были остановлены после видео, в котором использовалась фигура бывшего президента США Рональда Рейгана, утверждавшего, что пошлины приводят к торговым войнам и экономической катастрофе.

Премьер-министр Канады Марк Карни 24 октября заявил, что страна готова к возобновлению переговоров.