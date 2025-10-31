İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm

    Tramp: ABŞ və Kanada ticarət danışıqlarını bərpa etməyəcək

    Digər ölkələr
    • 31 oktyabr, 2025
    • 22:26
    Tramp: ABŞ və Kanada ticarət danışıqlarını bərpa etməyəcək

    Birləşmiş Ştatlar və Kanada ticarət danışıqlarını bərpa etməyi planlaşdırmırlar.

    "Report"un "Reuters"ə istinadən məlumatına görə, bu barədə ABŞ Prezidenti Donald Tramp "Air Force One" təyyarəsində jurnalistlərə bildirib.

    O, bu şərhi Kanada rəsmiləri tərəfindən maliyyələşdirilən və ABŞ-də idxal tariflərini tənqid edən reklamın yayımlanması səbəbindən Ottava ilə ticarət danışıqlarının başa çatdığını elan etməsindən bir həftə sonra verib.

    Bununla yanaşı, ABŞ-nin energetika naziri Kris Rayt ölkənin məqsədinin Kanada ilə vacib minerallar, neft və qaz üzrə ticarət müzakirələrinə qayıtmaq olduğunu bildirib. Lakin o, iki ölkə arasındakı fikir ayrılıqlarının "əhəmiyyətli səbəblərdən" yarandığını vurğulayıb.

    Donald Tramp Kanada ABŞ
    Трамп: США и Канада не будут возобновлять торговые переговоры

    Son xəbərlər

    22:51

    Türkiyə Hərbi Hava Qüvvələri ilk dəfə Estoniyanın səmasını qoruyacaq

    Digər ölkələr
    22:46

    NBA-da çıxış edən basketbolçunun evi qarət edilib

    Komanda
    22:36

    Rusiya ərazisinə giriş qadağası qoyduğu Aİ nümayəndələrinin siyahısını genişləndirib

    Region
    22:26

    Tramp: ABŞ və Kanada ticarət danışıqlarını bərpa etməyəcək

    Digər ölkələr
    22:15
    Foto

    TİKA sədri: Qarşıdakı dövrdə də Azərbaycanın səhiyyə infrastrukturuna töhfə verəcəyik

    Xarici siyasət
    22:05

    Fidan: Rusiya-Ukrayna müharibəsinin həllində müəyyən çətinliklər var

    Region
    21:56

    "Sumqayıt"ın baş məşqçisi: "Basketbolçularımız bu gün qəhrəmanlıq göstərdilər"

    Komanda
    21:50
    Foto

    "ART Weekend" çərçivəsində "Püstə: canlı irs" performansı təqdim edilib

    Mədəniyyət siyasəti
    21:36

    CNN: Pentaqon Ukraynaya "Tomahawk" raketlərinin tədarükünü təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti